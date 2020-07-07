志玲姐姐現身為潮牌錄製祝福影片。(取自STAYREAL微博)

志玲姐姐現身錄製祝福影片。(取自STAYREAL微博)

在 Instagram 查看這則貼文 愛與勇氣，我結婚了😍有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福❤ 林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 6 日 上午 4:09 張貼

台灣第一名模「志玲姐姐」林志玲在兩岸人氣超旺，自去年6月6號嫁給日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA後，一舉一動備受關注。然而好久沒有出現在螢光幕上的志玲姐姐，近日因為錄影祝賀潮牌STAYREAL 13週年生日，再次成為網友熱議人物，因為不少大陸網友都反應志玲姐姐好像變得認不出來了！

日前潮牌STAYREAL在官方微博曝光了志玲姐姐最新影片，影片中只見林志玲頭戴時尚黑帽，妝容精緻，一邊走在河堤旁一邊用招牌娃娃音說出她的祝福，「hello STAYREAL 我是志玲姐姐，我要祝你13周年生日快樂，happy birthday！恭喜你，再過幾年就要成年了～」

而林志玲這段祝賀影片也立刻引發大陸網友熱烈討論，驚訝表示要不是聽聲音，差點忍不出這是志玲姐姐了，「臥槽這是林志玲？」、「一下沒認出來…」、「只聽出了聲音，差點沒認出來」、「是我臉盲嗎？怎麼感覺不像志玲姐姐」，還有網友感嘆「果然美女加美顏特效都不會變好看」。

(中時電子報)