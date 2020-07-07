志玲姐姐現身為潮牌錄製祝福影片。(取自STAYREAL微博)
志玲姐姐現身為潮牌錄製祝福影片。(取自STAYREAL微博)
志玲姐姐現身錄製祝福影片。(取自STAYREAL微博)
志玲姐姐現身錄製祝福影片。(取自STAYREAL微博)

台灣第一名模「志玲姐姐」林志玲在兩岸人氣超旺，自去年6月6號嫁給日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA後，一舉一動備受關注。然而好久沒有出現在螢光幕上的志玲姐姐，近日因為錄影祝賀潮牌STAYREAL 13週年生日，再次成為網友熱議人物，因為不少大陸網友都反應志玲姐姐好像變得認不出來了！

日前潮牌STAYREAL在官方微博曝光了志玲姐姐最新影片，影片中只見林志玲頭戴時尚黑帽，妝容精緻，一邊走在河堤旁一邊用招牌娃娃音說出她的祝福，「hello STAYREAL 我是志玲姐姐，我要祝你13周年生日快樂，happy birthday！恭喜你，再過幾年就要成年了～」

而林志玲這段祝賀影片也立刻引發大陸網友熱烈討論，驚訝表示要不是聽聲音，差點忍不出這是志玲姐姐了，「臥槽這是林志玲？」、「一下沒認出來…」、「只聽出了聲音，差點沒認出來」、「是我臉盲嗎？怎麼感覺不像志玲姐姐」，還有網友感嘆「果然美女加美顏特效都不會變好看」。

「田麗昔看板女神 性感寫真被挖」中時電子報娛樂給您最精采新聞
「41歲吳佩慈生4娃為這事喊封肚」中時電子報娛樂給您最有趣新聞
應采兒生完二胎1個月首曝光 超狂身材網看傻
她節目驚爆「三倍券綁這個最笨！」 來賓聽完傻眼：OMG
「千萬片酬到手剩幾十萬」于正揭演藝圈明星慘況…網酸爆！

(中時電子報)

#林志玲 #林志玲近照 #stayreal #林志玲結婚周年 #