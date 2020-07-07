JKF雜誌7月號封面女星邀來AV界的傳奇、老司機心中永遠的痛、宣告退隱AV的「暗黑潮流女神」明日花綺羅。回首11年來星途一路平步青雲，從出道前的酒店公關到AV女優，擁有高人氣之後多了電影女星、服裝設計師、經營潮牌、饒舌歌手、偶像團體隊長等多重身份，今年2020年在他的220萬高人氣的IG宣布「抱歉這麼突然地告訴各位要引退」讓眾多粉絲哀號心碎。

明日花綺羅演出AV相關作品總計超過300片，單人主演作品將近150部，舊作在線上點擊的次數居高不下，其實她成功轉型是有步驟的，明日花其實早從2018年底後就沒有再進行任何AV拍攝，還在自己的推特頁面寫下「沒有在拍攝AV」的註解，但由於當時明日花沒有把話說死、也沒有推出引退作、或是辦任何引退紀念活動，經過了2年讓粉絲慢慢習慣，她已經不再拍攝AV作品、不再是那個暗黑女神、知名AV女優。

明日花綺羅透過眼神就能與粉絲神交。（JKF提供）

明日花綺羅成功轉型，持續發展新事業。（JKF提供）

明日花從「AV女神」轉型到「時尚女神」，深受不少年輕女性喜愛，她設計推出的泳裝熱賣款，即使一套要價6千元台幣以上仍然賣翻天，讓女性粉絲瘋狂下單，甚至比拍 AV賺得前還多，一樣擁有不墜的高人氣和巨額豐厚的演藝收入，創造了AV業界最成功的轉型案例。

已過30歲的她，自認最開心的事就是聽到年輕女生稱讚她可愛，外表比實際年紀年輕。事業心旺盛的她，被問及是否有「結婚的計畫表」？明日花說：「她暫時還不考慮結婚，以前會覺得對方有沒有錢都沒關係，現在會考慮現實問題，希望對方有負擔養育小孩的經濟能力，對於夢幻少女不切實際的想法已經有了改變，會在再好好努力幾年讓自己更好足以成立家庭。」

(中時 )