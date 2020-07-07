華星光股票（4979）、華星光二轉債（49792）、安力-KY股票（5223）自7月8日起預收款券並每五分鐘撮合一次；中天股票（4128）、杏國股票（4192）、合一股票（4743）自7月8日起預收款券並每二十分鐘撮合一次；晶宇股票（4131）自7月8日起預收款券並每六十分鐘撮合一次。

華星光、安力-KY等股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月8日起10個營業日（到7月21日止），對華星光股票、華星光二轉換債、安力-KY等，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

中天、杏國、合一等股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月8日起10個營業日（到7月21日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

晶宇股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月8日起10個營業日（到7月21日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每六十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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