昔知名美食節目《阿鴻上菜》主持人陳鴻近年回台發展，與父母同住新北市蛋黃區的百坪大房子，還附有美麗空中花園。本報7日接受讀者爆料，指陳鴻家露天陽台的落葉落果影響其他住戶，對方透過大樓管委會協調，但未獲回應，對此陳鴻表示：「不理解為何會有這樣的聲音，我的確有植物做綠化，但沒有跟住戶有糾紛，若有影響，當然會處理。」

陳鴻語帶無奈，「我只想要找個安身立命的地方，讓父、母親可以安養晚年，我是花錢買一個很大的陽台，想給父、母親好的空間，因為他們年紀大了，行動不方便」。他覺得自己幫社區蓋了一個很好的綠化地點，為了節能減碳，他花很多錢打造空中花園，「我的確花很多時間在做綠化，打造空中花園應該是很美的一件事情，我的初發心不是要造成別人問題，這件事可大可小，我也不怕被公審」。他希望有任何意見可直接找本人溝通。

陳鴻今年忙著主持每周四10點推出的網路節目《阿鴻的行動餐桌》，身為美食外景節目先鋒的他表示：「我應該是最早走美食IP這塊，接觸國內、外不同平台一路與時俱進，不同世代跟節奏都要顧到，老實講生活中，我經常跑來跑去比較忙，又要花時間整理家裡與陪伴家人，真的很充實。」

(中時 )