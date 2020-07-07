近日台灣天氣炎熱，但同一時間大陸長江流域以及日本九州地區卻因為連日暴雨出現嚴重災情，臉書《台灣颱風論壇》就說明，關鍵原因出在太平洋高壓勢力，因此也提醒民眾趕緊在這時候出去玩，否則8月開始恐會有颱風襲台的變數！

《台灣颱風論壇》透露，從6月至今，大陸長江流域、日本九州等地區持續有暴雨災情，然而台灣天氣依舊高溫炎熱，主要是受到太平洋高壓勢力比以往還要強大的影響，由於高壓壟罩台灣，讓梅雨鋒面無法南下進犯，因此台灣除了午後雷陣雨，其餘時間都又乾又熱。

然而，為何鋒面會一直停留在長江以及九州？《台灣颱風論壇》解釋，由於北方冷空氣活動仍頻繁，從華北、東北以及蒙古等地持續的向南方輸送冷空氣，因此冷暖交界的梅雨鋒面只能卡在長江及日本九州，另外，鋒面上也有旺盛對流的產生，導致了長時間暴雨的發生。

專家解釋日、陸以及台灣天氣為何有此巨大差異。（摘自《台灣颱風論壇》）

最後，《台灣颱風論壇》也提到，太平洋高壓勢力異常強大，預計到7月中旬前颱風都難以生成，因此建議民眾這時就趕緊出遊，以免8月後又有颱風襲台變數出現。

(中時電子報)