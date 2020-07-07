美國國務院已批准向印尼出售8架MV-22 魚鷹(Osprey)傾轉旋翼機，總數8架。這使得印尼成為繼美國、以色列、日本之後，第4個魚鷹機的使用國。

美國國防安全合作局(DSCA)給美國國會的正式通知說，由波音和貝爾直升機公司的業界聯盟，將為印尼製造8架MV-22，交易價值為20億美元。

DSCA聲明說，這筆交易可望增進區域合作夥伴(指印尼)的國防安全，這符合美國的外交政策目標，和區域安全目標。

8架魚鷹機是由德州阿馬里洛(Amarillo )的貝爾公司組裝廠，以及波音公司賓州里德利公園(Ridley Park)分別製作。

MV-22魚鷹傾轉旋翼機，是目前世界上唯一一種直升機與飛機的混合，具備直升機的獨特垂直機動性，以及固定翼飛機的速度、航程和燃油效率，可說是最理想的飛行器。美國各軍種都有選擇使用。

到目前為止，超過400架的V-22，在各種任務中累計飛行時間超過500,000小時。

(中時電子報)