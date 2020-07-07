台中市長盧秀燕稱讚世界華人台中市工商婦女企管協會，32年來致力凝聚女性力量。（盧金足攝）

世界華人台中市工商婦女企管協會7日舉行第17、18屆會長交接、理監事就職典禮暨32周年慶。（盧金足攝）

世界華人台中市工商婦女企管協會7日舉行第17、18屆會長交接、理監事就職典禮暨32周年慶，台中市長盧秀燕出席祝賀，盛讚協會32年來致力凝聚女性力量，希望未來協會與市府共同攜手，讓社會更有溫度，讓台中成為更有愛的城市。

盧秀燕說，女性雖然占總人口半數，但以政壇來說，六都僅有一位女性市長，顯示女性不管在商業界、政壇奮鬥都十分辛苦。「凝聚女性力量」是協會成立32年來意義所在，包含讓工商界女性互相聯誼及打氣、讓各行各業的女性佼佼者互相交流學習，甚至成為商業上的好夥伴。

盧秀燕強調，因為疫情影響，各地經濟凍結已久，但市府團隊仍積極整合民間資源，在7月1日推出「第2屆台中購物節」，為期2個月，時間不但比去年長，規模也更大，讓台中市在今年暑期成為全台最好康、好玩的消費城市，歡迎大家多多消費拚經濟，期望能帶動後疫情經濟。

交接儀式由第17屆會長陳招慧交棒給第18屆會長李淑燕，社會局副局長陳仲良、消防局長曾進財、國民黨主席江啟臣及其夫人劉姿伶、世界華人工商婦女企管協會總會長劉琍綺、創會總會長柯杜瑞琴、名譽前會長蔡鈴蘭皆到場共襄盛舉。

(中時 )