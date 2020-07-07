前大法官許玉秀投書媒體指稱，蔡英文總統與公民團體會見時，曾命令大法官呂太郎向她報告修法事宜，並當面訓斥，總統府隨即澄清為憑空指控，不過，民間司法改革基金會辦公室主任蕭逸民今天證實，自己當時在場，確有找呂太郎前來嚴厲質問。國民黨晚間表示，總統府應該為蔡英文辯解說謊公開道歉，蔡總統也應該為破壞憲政分際、不尊重大法官職權向國人道歉。

國民黨表示，蔡總統作秀給公民團體看做過頭，原本蔡總統想要展現推動司法改革的決心，但不假辭色地喝斥現任大法官的一幕，反而讓外界更加質疑司法機關的中立、客觀性，也讓社會大眾懷疑民進黨推動司法改革的真實性。

國民黨強調，不論呂太郎過去擔任司法院秘書長期間有任何問題，現在呂已經身為大法官，本應超然獨立行使職權，卻未能堅守行政中立及憲政分際，只能屈服於當權者的壓力。

國民黨質疑，當大法官對當權者如此卑躬屈膝時，臺灣人民如何能相信我國的司法能超然獨立？如何相信我國司法機關不會只為特定政黨或人士服務？如何相信人民的權益能在司法的最後防線上獲得保障？

國民黨表示，請蔡總統與總統府不要避重就輕，當天是如何訓斥司法院秘書長與大法官，應公開透明公布真實的對話內容，並向社會大眾道歉，還給我國司法體制的獨立性及中立性一個公道。

(中時 )