針對旅行社出現裁員、倒閉潮。交通部長林佳龍表示，「正好市場可以利用這次疫情重新盤整和洗牌，沒競爭力的就逐漸退出市場。」，對此新黨籍台北市議員侯漢廷痛批這是超級大幹話，因為要右派觀點，不是不行，但民進黨在選前如何號稱顧勞工、救失業，凸顯自己是個左派。拿到選票後翻臉不認人了，變成右派觀點又要人民自立自強了？

侯漢廷舉例，在選前，蔡英文和一堆勞團、工會、業界座談時，倘若有人陳情裁員倒閉，小英會說「你沒競爭力退出剛好」嗎？拿到權力就變樣，騙子！

今年2月27日，林佳龍發臉書說「交通部首要幫忙的一定是受衝擊最大的旅遊業」、「也讓我們相當心疼」。侯漢廷指出，現在來看，林佳龍當時心疼個鬼！內心根本覺得洗牌最好、沒競爭力就退出，心疼是裝模作樣的表現！貓哭耗子假慈悲，噁心！

侯漢廷進一步質疑，7月2日，已傳出多家旅社倒閉、各行失業上漲，林佳龍卻還睜眼說瞎話「沒有倒閉潮與失業潮」。更加證明，林佳龍是先隱匿實情，擺出一副「啊一切都沒問題啦」的姿態，等到紙包不住火才推諉卸責，又擺出一副「他們沒競爭力倒了剛好可不是我的錯」的嘴臉。所以觀光局去查訪這些業者的原因了嗎？聽取需求了嗎？做好幫助了嗎？還是全無溝通，要人民自求多福？

林佳龍,侯漢廷

(中時 )