美國副國務卿兼對朝特別代表畢根7日下午搭乘美軍機飛抵位於南韓京畿道平澤市的烏山空軍基地，正接受新冠病毒檢測，稍後展開為期三天的訪韓之旅。當天朝中社報導，北韓外務省北美局局長權正根說︰「我們無意與美國人坐在一起。」

畢根是自新冠疫情爆發後首位訪韓的美國政府高官，美國國務院對朝副代表黃之瀚（Alex Wong）等人士隨行。

畢根將於8日上午會見南韓外長康京和，隨後與南韓副部長趙世映舉行第八次韓美副外長戰略對話。預計雙方就韓美防衛費分擔談判、「經濟繁榮網路」等彼此關切和國際合作事務交換意見。

畢根接著會晤南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勛，預計在會後宣布雙方討論的內容，屆時可能發出敦促北韓避免挑釁和重返對話軌道的訊息。畢根還有可能與南韓新任青瓦台國家安保室長徐薰進行禮節性會面。

據悉，畢根一行將於9日啟程前往日本。

此前，南韓總統文在寅6月30日表示，韓方將全力以赴爭取在美國大選前再次促成朝美面對面對話。不過，北韓外務省美國局局長權正根7月7日發表談話，批評南韓想要在朝美關係中充當「仲裁者」，並再次明確表示北韓無意與美國對話。權正根敦促南韓不要再插手北韓事務，否則只會讓朝美關係更加複雜，使

兩韓關係每況愈下。

(中時 )