吳怡農。（圖／中時電子報直播資料畫面）

日前海軍陸戰隊操舟預演突擊艇翻覆造成死傷，綠營智庫執行長吳怡農批評軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」。此話一出，引起各界熱議。對此，前台北縣長周錫瑋覺得十分憤怒，並批評吳怡農，演習不是扮家家。

周錫瑋在臉書上表示，今天7月7日，83年前發生七七事變，這是中華民國軍人奮勇抗敵的光榮，所以，吳怡農的談話，特別讓他生氣，「年輕人，演習，真的不是扮家家！」

網友們留言回應，「光出一張嘴，讓他下去試試」、「吳先生憑甚麼講漢光，他參加過嗎？他去過外島嗎？他幾梯的？給我立正戰好」、「不要光是批評！有本事向總統爭取為三軍改革、改變、謀福利」；但也有網友表示，「當過兵的都知道真假有多少」。

吳怡農上午批評軍對長期以來的訓練是為了「表演需求」後，而下午受訪時他表示，過去20年來台灣軍事狀況改變很多，應要跟著調整，到了晚間，吳怡農又在臉書發表意見，認為演習的本質，應該是演練那些可能性高、派得上用場的項目。

(中時電子報)