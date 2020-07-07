大陸晶圓代工龍頭中芯國際7日在上海科創板啟動申購，發行價格為每股27.46元人民幣，預估募資462.8億元人民幣(約1940億元新台幣)，比預設還多出2倍以上，似乎與近年大陸半導體投資熱潮脫離不了關係。對此，外媒認為，中芯國際過高的本益比與實際上技術與競爭對手的落差，是否中芯國際已經開始泡沫化。

據《CNBC》報導，中芯國際在過去5個交易日狂漲26%，今年以來更是大漲200%，中芯國際回歸A股上市，也是上海證交所10年來最大的上市籌資案。在陸美科技戰對抗下，大陸半導體自主化也成為北京當局「中國製造2025」重點目標之一，大陸投資人也跟上這波熱潮，加上全球晶圓代工龍頭台積電預計不能繼續出貨給華為，讓大陸半導體產業對中芯國際供貨華為有所期待。

不過，中芯國際的漲勢的確也讓部分投資人相當困惑，主要就是中芯國際與台積電、三星電子之間的技術落差，就算真能如願取得華為訂單，也無法符合其先進製程需求，在這樣的情況下，中芯國際本益比還高達109倍，遠高於台積電的22倍。

香港博大金控非執行主席溫天納受訪就提到，技術落差可以從另外一方面來看：中芯國際未來成長潛力，這成為投資人追捧的主要原因之一。

(中時電子報)