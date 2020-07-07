三星電子7日公布第二季（4至6月）初步財報，拜新冠肺炎疫情期間運算需求大增所賜，該季營業利益估計年增23％，超越市場預期。

三星7日股價開高走低，終場下挫2.9％，報5.34萬韓元。

三星預期第二季營業利益將達8.1兆韓元（約67.8億美元），較一年前同期的6.6兆韓元激增23％，亦優於市場預估的6.3兆韓元。第二季營收估計年減逾7％，降至52兆韓元，不過仍超越分析師預期的50.25兆韓元。

三星第二季營業利益包含顯示器業務一筆一次性利得，是蘋果2019年未達到手機面板最低訂購量，給予三星的補償，但三星並未透露確切金額。三星正式財報將於7月底出爐。

Bernstein資深分析師紐曼（Mark Newman）指出，市場樂觀預期三星第二季業績表現亮眼，帶動該公司近幾日股價持續走高，但初步財報顯示，營業利益優於市場預期的主要原因是蘋果的補償，而一次性利得無助基本面。

三星本次並未公布部門別財測，但企業居家防疫期間改採遠距辦公，運算需求揚升將讓三星業績進補。分析師預估半導體需求將延伸至下半年，倘若預測成真，市場需求增加和記憶體價格上漲，有助提振三星的業績。

疫情影響消費者購買高價手機的意願，衝擊手機銷售，三星於是推出更多價格實惠的手機吸引消費者，例如售價600美元的5G手機Galaxy A71。

另一方面，樂金電子（LG）同日公布第二季初步財報，由於疫情衝擊需求，該公司預估營業利益恐年減24％，降至4,931億韓元（約4.14億美元），不過仍優於分析師預估的4,096.8億韓元。

樂金預估第二季營收將年減18％，至12.83兆韓元，遜於市場預期的13.25兆韓元。樂金將於7月稍晚公布正式財報。

(工商 )