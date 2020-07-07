美國移民與海關執法局（ICE）6日宣布，美國大學若在秋季全面採用遠距教學，國際學生必須出境。然而包括哈佛在內的部分大學同日宣布，秋季課程將全部改為線上授課。美國新冠肺炎疫情持續升溫，死亡案例已超過13萬例。

(工商 )