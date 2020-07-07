袁艾菲與好友紀言愷日前一同錄製《艾菲的小廚房》，兩人大展廚藝，料理泰式打拋豬。聊到彼此是否嗜辣時，紀言愷突如其來放閃說：「我的老婆是超辣的那種！」大方稱讚老婆外型，還爆料老婆也是個相當愛吃辣的人。

袁艾菲表示紀言愷公開已婚這件事，列為她演藝人生中最驚訝的十件事之一。紀言愷則爆料袁艾菲是頭五個傳訊息給他的人，可見紀言愷是個相當守口如瓶的人，連自己的好友都蒙在鼓裡。出道多年的紀言愷分享自己曾經做了一些舉動，傷害老婆的心，在兩人剛認識初期，他曾不領情老婆主動勾手，甚至當場怕被別人發現，立刻把手抽掉，讓老婆難過一個晚上。

紀言愷解釋自己受限於當時演藝圈的環境，已被灌輸偶像應該要維持自己單身形象的觀念，不能被傳緋聞，但現在大環境改變，身為人夫的他，開始意識到自己已經走進另外一個人的人生，就應該設身處地為對方思考，多體諒對方的感受，進而成為成熟的人才是正確道路。

(中時 )