日前花博舉辦的開拓動漫祭(PF32)驚傳一名女大生沒關內褲，當眾掀裙張腿供攝影師拍照，引發軒然大波，照片甚至已經流傳到國外社群，不少外國網友看了照片後紛紛驚呼：「Jesus」、「THOT」，讓台灣網友羞愧：「丟臉丟到國外」。
李姓女子cosplay時裸露下體照瘋傳網路，甚至傳到國外社群，一名外國動漫迷也在臉書轉貼一系列照片，忍不住問「會不會毀掉Coser名聲」、「這是新一代人的表達方式嗎」。得知該女並非Coser時，該外國動漫迷也更新貼文澄清，並對台灣網友說「感謝台灣網友提供資訊，你們不需要為了他的行為道歉，因為不值得」。
不少國外網友看到照片也紛紛直呼「Jesus」、「THOT(婊子、放蕩女之意)」、「what's wrong with her」、「wtf」、「it's Taiwanese」、「Disgusting」，台灣網友也紛紛留言：「I hope she is not Taiwanese now」、「丟臉丟到國外了」、「台灣之胱」。
(中時電子報)
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