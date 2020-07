日前花博舉辦的開拓動漫祭(PF32)驚傳一名女大生沒關內褲,當眾掀裙張腿供攝影師拍照,引發軒然大波,照片甚至已經流傳到國外社群,不少外國網友看了照片後紛紛驚呼:「Jesus」、「THOT」,讓台灣網友羞愧:「丟臉丟到國外」。

照片傳到國外,不少外國網友紛紛直呼不敢置信、她有什麼毛病,甚至有人罵放蕩女 (圖/翻攝自臉書)

李姓女子cosplay時裸露下體照瘋傳網路,甚至傳到國外社群,一名外國動漫迷也在臉書轉貼一系列照片,忍不住問「會不會毀掉Coser名聲」、「這是新一代人的表達方式嗎」。得知該女並非Coser時,該外國動漫迷也更新貼文澄清,並對台灣網友說「感謝台灣網友提供資訊,你們不需要為了他的行為道歉,因為不值得」。

不少國外網友看到照片也紛紛直呼「Jesus」、「THOT(婊子、放蕩女之意)」、「what's wrong with her」、「wtf」、「it's Taiwanese」、「Disgusting」,台灣網友也紛紛留言:「I hope she is not Taiwanese now」、「丟臉丟到國外了」、「台灣之胱」。

