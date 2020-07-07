比特王臉書。

比特王臉書。

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁保室，他當選市長後將重新舉辦去年停辦的「大港開唱」，但網紅比特王卻指出，大港開唱的停辦根本就跟韓國瑜擔任市長、遭到罷免完全沒關係，僅是「沒有申請」，那為何「陳其邁當市長就願意來申請了呢？」

比特王在臉書上發文表示，很多年輕人都以為，大港開唱是韓市府不給申請才停辦的，但是事實上是大港開唱「自己不來申請的喔」，並拿出資料表示，大港開唱從2010年開始舉辦後，每年都拿了高雄市政府的經費，10年來拿了超過5700萬！而且還對外販售門票！「大港開唱到底有多少利益？為什麼換了市長就不願意來申請？」

文章引來網友討論，表示「第一要務是又要大港開唱，那市政、路平、燈、淹水、登革熱防疫擺在後面的概念，年輕人票為先的概念。」、「不就是一堆沒文化的組成的團體」、「原來這就是麥擱來最重要的政見？」、「天啊！還是邁哥麻煩你回中央爭行政院長，讓高雄少些沒有文化的表演，以免教壞高雄子弟」。

(中時電子報)