看似甜蜜的新婚，背後竟暗藏恐怖殺機，一對來自英國的新婚夫妻，到南非度蜜月，想不到妻子竟遭到當地計程車司機槍擊，當場爆頭慘死，正當大家惋惜甜蜜新婚破碎、替丈夫感到難過時，警方赫然發現，真正兇手竟是女子的富豪丈夫。

EXCLUSIVE: Anni Dewani execution organiser freed after half of sentence https://t.co/l8yi67FAuR — Daily Mail Online (@MailOnline) July 6, 2020

2010年安妮（Ani Dewani）與經商的富豪丈夫什里恩（Shrien Dewani）結婚，兩人到南非度蜜月時，搭乘計程車卻遭兩名歹徒搶劫，歹徒命令什里恩下車，計程車上只剩安妮與司機佐拉（Zola Tongo）、還有兩名歹徒，想不到下一秒司機佐拉朝安妮頭部開槍，導致她當場死亡。

警方深入調查發現，什里恩與司機佐拉早就有聯絡，雙方協議用1400英鎊（約台幣5萬1000元）當酬勞，希望佐拉可以殺害安妮，當年審判此命案時，什里恩宣稱1400英鎊並非買凶酬勞，而是「包車錢」，因此被判無罪；司機佐拉則判18年有期徒刑。

最近佐拉提早假釋出獄，什里恩則與新男友定居倫敦，這讓安妮家人非常不滿，認為什里恩是為了公開出櫃、與新男友交往，才下毒手殺害安妮，因為什里恩婚前就曾提到自己是雙性戀；至於劊子手佐拉應該要在「監獄爛掉」。

(中時電子報)