中國連日來暴雨成災，位於長江中游的湖北省災情險峻，黃岡市浠水縣第2大的白洋河水庫水位陡升，6日中午壩體突然滲漏、滑動變形，垮塌將近1.5公尺，變形面積達2400平方公尺，當局急撤超過2.8萬位民眾。

綜合陸媒報導，5日早上6時30分左右，湖北省武漢市、荊州、恩施、潛江等逾11個縣市發布紅色預警信號。武漢中心氣象台發布暴雨紅色預警信號，預計黃岡、團風、浠水、仙桃局部有100毫米以上降水，截止5日湖北全省1094座水庫超汛限。

當局對白洋河水庫的變形區打樁固基、挖溝導水。（圖／翻攝自微博）

5日晚上7時左右，湖北黃岡市浠水縣的白洋河水庫水位陡漲，水位達85.6公尺，超過限溢水位1.12公尺。6日上午9時，左壩肩滑動、變形，直到中午12時水庫左壩肩長90公尺、右壩肩長50公尺，高71.5至81.5公尺發生較大面積的滑動變形，涉險面積約1000平方公尺，嚴重威脅水壩安全。

白洋河水庫總庫容為2400萬立方公尺，突發大規模壩體滲漏、堤身滑動、變形，垮塌將近1.5公尺，變形面積達2400平方公尺，將危及團陂、關口、汪崗等3個鄉鎮、22個村，當局急撤超過2萬8858位民眾，對水壩變形區打樁固基、挖溝導水，採用彩條布覆蓋水壩，同時開挖第2溢洪道，以加快洩洪進度。

當局表示，截至7日清晨5時，第2溢洪道已順利挖通，洩洪流量為每秒15立方公尺，仍在進一步開挖，壩體的損害面積基本上也穩定未再擴大，但中國中央氣象台表示，未來強降雨將持續，7日至10日，白洋河水庫地區累計雨量預計達200至350毫米，仍有潰壩之憂。

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(中時電子報)