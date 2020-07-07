我國駐日內瓦辦事處一名職員上週因胸腔不適就醫，遵照醫生建議預防性採檢新冠肺炎病毒，並於6日接獲確診通知。外交部發言人歐江安7日傍晚表示，該名確診職員目前並無明顯症狀，其餘人員及眷屬均未出現身體不適狀況，外交部已將確診相關情形通報中央流行疫情指揮中心。

歐江安說明，由於駐日內瓦辦事處人員編制不大，為確保人員與眷屬健康及對外業務正常運作，駐處已經依據「遠距上班」原則採取必要措施，包括駐處人員啟動遠距辦公14天，期間駐處辦公室暫時關閉，並進行全面消毒，將於7月20日重新開放，駐處人員暫停外出會晤。

歐江安指出，當地僑胞若遇急事，仍可透過駐處緊急電話聯繫；此外，駐處領務櫃台目前暫停收件，有急件需求者，可先赴我國位於瑞士首都伯恩的駐瑞士代表處辦理。歐江安表示，駐日內瓦辦事處將視需要，安排其餘人員及眷屬近日採檢，持續掌握員眷健康狀況。

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(中時電子報)