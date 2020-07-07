劉姓男子與女友到墾丁遊玩時，趁女友酒醉睡覺，以手機拍攝裸照，經過1年半，女友在2人LINE的記事本赫見自己裸照，因而控告劉男竊錄身體隱私部位。士林地院審結，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元確定。

劉男與女友2017年2月28日情正濃時，共赴墾丁旅遊，男子趁女友酒醉，拍攝2張正面全裸照片，過程中並未告訴女友，直至8月29日透過聊天軟體傳送裸照給女友。

女友控訴當時喝醉，不知道遭偷拍，但劉男辯稱，2人交往期間，時常拍攝親密照片留念，以為女子同意拍攝，而且並沒有外傳，只有存在手機內。

2人分手後，劉男在記事本裡面提及要傳裸照，她才知道被偷拍。合議庭因而認為，已構成竊錄身體隱私部位，簡易庭依妨害秘密罪判決有期徒刑3月無誤，因而駁回劉男上訴，全案確定。

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(中時電子報)