「有人跟我一樣耳朵很難相處嗎？」女星白家綺日前PO文求助，原來是今年穿完耳洞後，即使換純金耳環，還是覺得不舒服，想尋求保養耳洞的方法，引來不少粉絲獻計。

白家綺表示，因為小時候媽媽不允許，所以家中3姊妹完全沒穿耳洞，但戴夾式耳環常常會噴飛，或是突然掉下來，因此今年2月才終於穿了耳洞，解決了耳環噴飛的問題，沒想到卻發現自己的耳朵「很難相處」，戴耳環會不舒服。

「通常會懷疑她的純金耳環可能不是真的純金，一般最常見的過敏是鈷鎳合金過敏，」京硯皮膚科診所院長蔡逸姍推測，白家綺一開始戴耳環時沒有問題，可能是因為表面有鍍膜、保護層，但隨著配戴時間久造成保護層磨損，就可能讓鈷鎳合金接觸到皮膚，進而造成過敏、不舒服。

有些民眾建議白家綺可以擦金黴素藥膏或小護士藥膏，再戴耳環就不會過敏、發炎。但蔡逸姍表示，金黴素、四環黴素這類抗生素藥膏對感染有效，對過敏卻沒有用；甚至如果過敏的人擦小護士藥膏，還會因為有含薄荷成份，可能更刺激不適。

如果是過敏出現癢、流組織液的情況，擦抗生素藥膏沒有用，要靠外用的類固醇才能止癢。蔡逸姍建議，應該換不容易過敏的材質，「但如果她真的很喜歡這副耳環，也可以利用透明指甲油塗在耳環外層當作暫時的保護、阻隔，不過並不是長久之計。」

如果耳洞過敏，出現癢、流組織液的情況，首先就是要趕快把耳環拿下來，就醫拿正確的藥膏治療，並且挑選不易過敏材質的飾品配戴。

耳朵本來就是比較敏感的部位，以金屬接觸過敏來說，耳環產生症狀的比例是最高的，尤其鈷鎳合金是造成接觸過敏排行榜的前幾名。 （圖片來源：康健雜誌）

其實有耳洞困擾的人真不少，「很常遇到民眾因為耳洞過敏就診，其中接觸性皮膚炎就佔了過半比例，」蔡逸姍解釋，耳朵本來就是比較敏感的部位，以金屬接觸過敏來說，耳環產生症狀的比例是最高的，尤其鈷鎳合金是造成接觸過敏排行榜的前幾名。

許多民眾穿了耳洞，還特地到銀樓選購耳環，但沒想到耳朵成了不折不扣的「試金石」，K金及鍍金耳環都NG，尤其過敏是體質問題，如果選到不對的材質飾品，愈戴過敏情況會愈嚴重。

蔡逸姍指出，耳環材質挑選很重要，除了純金材質之外，其實矽膠或是不鏽鋼材質，也是比較不容易造成過敏的選擇，不過有些耳環雖然接觸的地方是純金材質，但其他部分像是墜飾、扣環不是純金，接觸到耳朵還是可能會造成過敏。

另外，如果是有蟹足腫體質、孕婦或是凝血功能異常、正在服用抗凝血劑的人，都不建議穿耳洞，「曾經遇過有病患不知道自己有蟹足腫體質，穿了耳洞之後長出了異常的增生組織，就像一顆乒乓球一樣大，」蔡逸姍說。

如果穿了耳洞，卻沒有好好清潔、保養，再加上免疫力不好，耳洞周圍的分泌物可能就會成為細菌的溫床，開始飄出異味，甚至疼痛、化膿、潰爛，嚴重還可能造成蜂窩性組織炎。

醫生也提醒，剛穿完耳洞有傷口的人，每天要用棉籤沾生理食鹽水把耳洞周圍的分泌物擦掉，並塗上抗生素藥膏，早晚各一次。要注意的是，穿完耳洞後，在傷口還沒癒合之前，要儘量避免水上活動。

蔡逸姍也分享她自身耳洞保養的方法，「睡覺的時候會把耳環拿下來，減少對皮膚的摩擦，耳針的部分用酒精消毒，耳洞可以用棉籤沾生理食鹽水擦拭，保持清潔，就能減少感染及飄出異味的風險。」

她也建議，如果是第一次穿耳洞的民眾，還沒學會清潔、保養方法，最好別穿太多洞，會增加感染風險；也不建議在耳骨、耳殼上穿洞，因為這個位置血液循環較差，感染風險和疼痛度都比較高。

另外，對於時下流行的大耳洞，蔡逸姍也直搖頭，表示這種耳洞老了會鬆垮，甚至會裂開、斷掉，也曾遇過有病人來就醫，要求把耳洞縫起來，但已經回不去最初的原貌了。

提醒民眾，路上常見的「代客穿洞」首飾店穿耳洞，恐有交叉感染的風險，最保險的做法是到皮膚科診所穿洞，雖然價格較高，但衛生及專業知識都相對足夠，也要記得穿完耳洞後好好保養，否則不但無法讓自己外表加分，反而帶來困擾。

(中時電子報)