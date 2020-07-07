政府自6月開始逐步解封醫療口罩自由市場，各大通路、電商紛紛開賣口罩，搶賺熱錢。儘管目前國內疫情趨緩，戴口罩人數也減少，但醫療口罩依舊難搶，尤其是最夯的「中衛口罩」。一名網友發布一篇「勸世文」，呼籲大家對口罩真的不要「太執著」！

原PO在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上表示，「買不到中衛，算了啦！」他盤點自家口罩庫存，竟有「17盒又154片，共計1,004片」。原PO推測依目前的存量應該可以撐三年。他說「三年後疫苗都上市了！口罩是有保存期限的，大家不要太執著」。

貼文一出，不少網友看到原PO的庫存量都嚇了一跳表示「真的可以撐好久了」。不過，看來有囤口罩習慣的人不只有原PO，許多人家裡的存量也是高的嚇人，還有人說「 我家3大2小、大小都千片，已經慢慢賠本出清或送人、買太多了」、「我們家四個人目前有五盒，結果他們現在連實名制都不買了」。

隨著疫情日疫趨緩，天氣越趨炎熱，口罩已日漸普及，瘋搶的行為也陸續減少中。網友紛紛表示「真的夠用就好，但若看到喜歡的顏色還是會忍不住買下去」、「疫苗搞不好年底就出來了」。

(中時電子報)