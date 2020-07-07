今年新冠肺炎疫情衝擊全球股市，美股更是終結10年牛市，不過在美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手祭出大規模救市計畫，Fed更推出無上限量化寬鬆(QE)，美股從3月低點急彈， Q2更是創下1987年以來最大單季漲幅，但受到二次疫情恐怕襲來利空衝擊，美股近期區間整理。對此，今年2月曾準確警告疫情將拖累大盤表現的BCA Research首席全球策略師Peter Berezin表示，若美股再下挫5~10%，他將會出手。

道瓊指數在Q2大漲17.8%，創下1987年第一季最佳單季表現；標普500指數漲20%，為1998年第四季以來最佳；那斯達克指數不僅收復今年疫情爆發以來所有跌勢，狂飆30.6%也創1999年第四季以來最佳。

據《marketwatch》報導，Peter Berezin預期，就算美國經濟重啟步伐緩慢，但市場相信美國不會再經歷3月間那段封鎖經濟措施，主要是疫苗與醫療預防行為已經比當時有大幅進展，預期美國經濟最終將擴大至家庭消費支出與企業財政支撐，至於全球央行降繼續保持刺激經濟與寬鬆貨幣政策，這將為股市提供源源不絕的資金。

Peter Berezin表示，目前一些風險資產短線會有一定程度混亂，尤其是航空業、酒店業與商住不動產產業與其他相關產業，隨著疫情持續發展，某些產業勢必會有永久性的改變。

BCA Research認為，未來12個月股市會持續上揚，包括貨幣政策刺激、數兆美元現金仍在觀望何時進場，以及短期市場走勢多空交雜等消息。

(中時電子報)