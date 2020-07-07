俄羅斯國家安全局週二稱，前軍事記者，現在擔任俄羅斯國家航太局(Roscosmos)高級顧問的伊凡‧薩夫羅諾夫(Ivan Safronov)，被控叛國罪遭到拘留。

美聯社報導，薩夫羅諾夫目前是國家航太局局長迪米特里‧羅戈津（Dmitry Rogozin）的幕僚顧問，但是今天在莫斯科，被聯邦安全局（FSB）的人員拘留，俄羅斯聯邦安全局的前身，就是前蘇聯時期的克格伯(KGB,原名「國家安全委員會」)。

FSB表示，薩夫羅諾夫被指控「將俄國航太科技的敏感資料，轉發給北約組織的間諜機構」，一份聲明中說，他洩漏的情資涉及「俄羅斯聯邦的軍事技術合作項目，與國防安全相關內容」。

如果罪名成立，薩夫羅諾夫將面臨至少20年的監禁。

不過，俄羅斯國家航太局則說，薩夫羅諾夫並沒有得知國家機密的權限，並表示，即使薩夫羅諾夫有洩漏情資，也必然與國家航太局無關，他是今年五月才任職的。

但是，克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示「薩夫羅諾夫的犯行，與他作為記者的活動無關」，與航太局的說法顯然矛盾。

薩夫羅諾夫先前是軍事、經濟、產業線的記者，曾任職《生意人報》(Kommersant)近十年，到了2019年，轉職到另一家商業報紙《公務報》(Vedomosti)，工作了一年。由於見解獨特，也常常有獨家新聞，在俄國新聞界頗有名氣。

薩夫羅諾夫的前同事，生意人報記者葉蓮娜在俄國聯邦安全局總部外，聲援薩夫羅諾夫，指稱這是對新聞自由的迫害。(圖/美聯社)

與薩夫羅諾夫同事多年的生意人報記者葉蓮娜‧契爾年科（Yelena Chernenko）出面聲援這位前同事，她組織一些工作朋友在FSP總部外舉行抗議活動。

據報導，薩夫羅諾夫在去年曾經發表一篇獨家新聞，指稱俄羅斯已經與埃及完成Su-35戰鬥機的交易合同，雖然此事為真，但是過早曝露消息，使得FSB對曾進行了調查。《生意人報》後來從其網站上刪除了這項新聞，之後FSB並沒有再有動作。

薩夫羅諾夫的父親，老伊凡薩夫羅諾夫在2007年墜樓身亡，被懷疑正是遭到俄國政府謀害。(圖/美聯社)

薩夫羅諾夫的父親也叫伊凡，曾經服役於俄國軍隊，退伍後進入《生意人報》擔任軍事記者，並報導軍事議題。不幸的是，老伊凡在2007年於自住的公寓墜樓身亡。調查人員得出的結論是「自殺」，但一些俄羅斯媒體認為可能是觸怒當道，他當時正打算發表好幾則有關俄國向伊朗、敘利亞秘密運送武器的敏感報導。

(中時電子報)