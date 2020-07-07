後疫情時代，加上5G應用成熟，台灣自動駕駛試運行，已蔚為風氣。繼彰濱工業區、高雄愛河，及台北信義路公車專用道等路線之後，經濟部與財團法人車輛研究測試中心 （簡稱車輛中心）7日均表示，今年下半年，預計在台中水湳、桃園機場，及新竹高鐵站等地，也將陸續進行自動駕駛接駁服務的實驗。

屆時，自動駕駛的創新實驗，將逐漸落實到如捷運站到社區、學校及購物中心等最後一哩的接駁服務。 為使無人載具科技，排除實際上路問題，經濟部2019年10月25日公告受理「無人載具科技創新實驗計畫」，截至2020年6月止，已核准通過勤崴、高雄輪船、台灣智駕，及理立系統等4家公司，共提出6案「無人載具科技創新實驗計畫」，在實際場域進行上路測試，其中5案為自駕車，1案為自駕船。 各地方政府紛紛與業者合作進行創新實驗，希望尋找出符合地方需求的接駁服務模式，提供當地民眾新型智慧交通運輸模式，未來更將推動業者申請物流、5G應用等實驗項目，並鼓勵新創業者結合無人載具實驗平台，開發創新系統產品及營運服務模式等，以活絡國內新創業者發展契機。

經濟部因應社會發展需求，推動「無人載具科技創新實驗計畫」，已成功在彰濱工業區、高雄愛河、台北信義路公車專用道、台南沙崙綠能科學城與科學園區、新北淡海及桃園青埔等地進行上路實驗，逐步促使國內自駕創新科技的落地。

另為促使自駕創新科技在國內落地服務，經濟部2020年2月10日公告「無人載具科技實證運行補助計畫」，希望藉由補助業者進行實證運行，以加速國內無人載具產業建立創新營運或服務模式。

以台灣智駕公司為例，該公司在台北市信義路進行的創新實驗，為國內首件於夜間時段進行實驗，由於台北市公車晚上12點後，就不提供服務，為了補足外地夜歸乘客無大眾運輸工具搭乘的需求，台北市政府結合台灣智駕公司進行自駕車夜間實驗，初期規劃在凌晨00:30至2:30提供自駕車接駁服務，希望藉由實驗測試，提升自駕車夜間技術反應能力。

另在彰濱工業區自駕車試運行，車輛中心指出，此運行實驗以彰濱觀光工廠及鹿港天后宮的接駁服務為主軸，藉由導入自駕巴士創新的接駁運行模式，串聯起附近各觀光景點，如白蘭氏健康博物館、玻璃博物館、緞帶王觀光工廠等，將鹿港眾多觀光客，透過自駕接駁民眾至彰濱觀光工廠參觀。

(工商 )