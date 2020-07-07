漢光演習發生操舟翻覆造成2死1傷意外外界質疑有穿著救生衣，防彈鋼板也具有浮力，士官兵仍還會溺斃。(中時資料庫)

政戰學校校友、前國大代表黃澎孝。 （取自臉書）

海軍陸戰隊99旅日前在左營桃子園海灘進行「聯合登陸作戰」操演時，不幸發生翻艇意外，造成士官兵傷亡，政戰學校校友黃澎孝表示萬分心痛不捨，更指出他早年曾在海軍陸戰隊學校受訓，切身體會到陸戰隊訓練之嚴格，以及武裝泅渡和海上操作橡皮艇的不易。

黃澎孝說，99旅本次操演的「桃子園海灘」，位處左營軍港南端，是一處相對平緩的海灘，港區內的海浪也是相對穩定的。因此，長期以來，這處海域都是國軍演訓兩棲作戰的主要場域。

但是，兩棲突擊用的橡皮艇，是一種極不穩定的載具，稍有側風側浪，都有翻覆的可能，因此，在操舟訓練課程中，花了很多時間在訓練如何避免翻覆，以及如何將翻覆的皮艇重新翻回。

然而，黃澎孝分析，在演訓中，背負3、40公斤武裝的乘員，匍伏在舟上高速前進時，一旦發生翻覆意外，恐釀成人員傷亡，這凸顯出兩棲登陸作戰的困難與艱險！

黃澎孝回顧歷史，桃子園海灘曾經釀成演習意外傷亡悲劇，包括1980年12月舉行的「聯興22號演習」，以及蔣介石總統偕同美軍顧問親臨校閱的1961年6月24日「成功一號演習」，「成功一號演習」咸認是蔣介石意圖反攻大陸的「國光計畫」失敗的原因之一。

桃子園海灘既然一再傳出操演憾事，為什麼國軍還要一而再再而三的選擇這處灘頭作為兩棲作戰演訓的場域呢？黃澎孝認為，台灣的海岸線雖長，但是，要找一處比桃子園更適合兩棲登陸演訓的場地，還真是不容易！連登陸桃子園這樣平緩的海灘都會發生傷亡事故，台灣其他灘頭，就更不適於進行兩棲登陸作戰了。

(中時電子報)