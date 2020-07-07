今（7）日晚間在台南棒球場進行的富邦悍將、統一獅之戰，獅隊蘇智傑4安打猛打賞演出，並且有4分打點，幫助獅隊以5比3力克富邦，中止4連敗，保住排名第3，領先富邦1場勝差；20歲小將古林睿揚先發5局失3分，拿下2連勝。

蘇智傑的4支安打有3支帶有打點，2局下雙方1比1平手時，他適時擊出二壘安打送回2分。後來富邦追成3比3平手，4局下蘇智傑又揮出一壘打送回超前分，助獅隊取得4比3領先，這也是此役的勝利打點。6局下，蘇智傑再接再厲，敲安打送回保險分，把比數稍微拉開為5比3，賽後也獲選單場MVP。

獅隊小將古林睿煬投5局、失3分，被擊出7支安打，有3次四壞球，另送出5次三振，內容還算稱職。並在隊友火力掩護之下拿下勝投，個人2連勝，上周中職生涯首勝也是打敗富邦。

富邦洋投伍鐸先發5局失4分，只有1分是自責分，其中2局下受到二壘手于森旭的失誤拖累，丟掉的3分都不是責失，不過仍吞下敗投，個人苦吞5連敗，戰績來到2勝7敗，持續在敗投榜領先。

(中時 )