全球前三大產油國之一的美國，其產油量快速下滑而減輕全球原油供應過剩壓力，刺激油價自4月底來大幅回升。

美國人在解除封閉措施後增加開車需求，刺激汽油價格走高，讓目前紐約油價回升至逾40美元，卻仍不足以令頁岩油商擺脫財困。

許多油商在能源業興旺時大舉借貸來增產，因此目前油價水準未能減緩其債務壓力。疫情衝擊能源需求，使油商必須減產來因應，從而令收入大減。

美國上周每天產油量從3月底的1,300萬桶，銳減至1,050萬桶。像雪佛龍（Chevron）等大型油商也因疫情而關閉油井。

在美國產油量大減之際，石油輸出國家組織（OPEC）跟非OPEC產油國聯手做出歷來最大減產行動，支持油價自4月底以來回升。

但目前油價仍遠低於年初時，紐約油價的約63美元和倫敦油價約69美元。許多投資人預期美國能源業會出現破產浪潮。

油價大跌令業者難以存活下去。CIBC私人財富管理認為目前頁岩油產業正處轉型期，若不想破產就得跟其他業者整併。

(工商 )