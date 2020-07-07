惠宇SKY VILLA天空墅善用宜居建築規範，在2000坪以上完整基地，打造1400坪都會山林，基地開發前，免費提供民眾來休憩。（盧金足攝）

為鼓勵開發商及建築師設計垂直綠化設施、雙層遮陽牆體、植生牆體、複層式露台、鄰里設施等設施，台中市府實施《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，提供免計算容積樓地板或建築物高度等獎勵措施，吸引很多品牌建商紛在陽台展現庭園造景功力；惠宇建設向市府申請宜居建築，在單元三新案規畫高六米、深達三米的宜居大陽台，住戶可在綠意環繞的環境中，坐在自家大陽台喝咖啡、看風景，找來三五好友，共享星空下的長桌晚餐。

在三米大的陽台上，打造一座自己專屬的香草花園？惠宇建設新建案幫住戶圓夢！惠宇以多年來屢獲都市空間設計大獎殊榮、開發都市綠美化經驗，打造全新的森態宜居。

惠宇建設總經理顏定滄表示，為舒緩都會的壓迫感，很多人開始尋求自然的療癒，新規畫SKY VILLA天空墅，建案社區有一半戶別規畫三米宜居大陽台，基地面相萬坪公園和文高預定地，棟距視野遠勝七期八期的高密度水泥叢林，對應到各戶陽台位置、尺度的不同，為生活增加很多浪漫品味。

「你家的陽台可以聚餐、露營！」顏定滄說，在客廳的落地大窗外，擺上一張長桌、幾把休閒椅，陽台就變身為家人朋友周末相聚的戶外沙龍；若是陽台在主臥室外，只要種下四季花卉，還能引來蝶鳥翩翩飛舞，孩子們喜歡露營，在陽台搭好帳篷，享受在自家野營的樂趣。

惠宇SKY VILLA天空墅善用宜居建築規範，在2000坪以上完整基地，打造1400坪都會山林，讓忙於事業又夢想生活的現代菁英，輕鬆擁有真正的「森林系豪宅」。

綠色住居成樂活的潮流！惠宇建設表示，將公開的單元三新案，其中一半戶別規畫高達六米、深達三米的宜居陽台，住戶不只可以住在森林裡，享受家前萬坪公園的開闊視野，更善用宜居建築回饋面積，將Villa別墅概念移植到高樓，私有空間加值景觀設計，落實人與自然環境永續共存的理念。

惠宇建設特別設計「多功能家事坊」採光充足的洗衣區，還能依照住戶喜好，增設為調理吧台、擺置迷你盆景植物層板架，揮別過去通風採光不佳又擁擠的洗衣空間，做家事也有好心情。

台中單元重畫建蔽率低，惠宇建設在單元三新案基地2000坪，留有1400坪水漾森林，公設包括戶外泳池、獨立芳療室和茶屋等休閒設施，吸引許多嚮往低密度生活的七期豪宅客層遷居。

(中時 )