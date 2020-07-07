鼓勵民眾建構安全戲水觀念，2020台南市水域遊憩體驗共規畫20場114梯次活動。（台南市觀光旅遊局提供／曹婷婷台南傳真）

每到夏天，全台頻傳戲水憾事，過去學者評台灣四面環海，「有海鮮文化卻無海洋文化」，多處海邊、水域甚至警告禁止游泳，但防不勝防，台南市政府6月到10月推出一系列水域遊憩體驗，鼓勵安全戲水比禁止戲水重要。

6月中旬一群高中生到漁光島戲水，2名學生被沖到外海，幸運被救起，但其他縣市迄已發生多起戲水溺斃憾事。台南市轄內有虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園、天鵝湖公園、黃金海岸、漁光島、安平觀夕平台等豐富水域資源，鑒於溺水事件頻傳，家長不樂見孩子玩水，為扭轉民眾視水域為禁地也加強水上活動安全知識，南市府連10年舉辦水域遊憩體驗。

台南市政府指出，歷年來舉辦水域遊憩體驗活動參與人數逐年增加，2017年有3881人次、2018年4214人，去年因活動天數減少，仍有4046人參加，今年活動從6月起跑，共規畫20場114梯次，除了延續以往深受親子檔喜愛的獨木舟、立式划槳，更首度增加風箏衝浪，多項體驗幾乎呈獻秒殺，報名相當熱烈。

台南市觀光旅遊局指出，最受民眾、遊客青睞的熱門水域分別為安平觀夕平台、黃金海岸，但根據消防局統計，近3年溺水案件也以黃金海岸及觀夕平台延伸至四草大橋為常發生溺水事故地。

其中，黃金海岸突堤多，當地矗立多面禁止游泳告示牌，觀夕平台則無禁令，因此，今夏7、8月針對黃金海岸、觀夕平台，每日分3時段巡查，9、10月周末、假日派員駐點巡查，原則上以勸導取代開罰，若勸導無效才會開單。

(中時 )