主計總處的總體經濟分析，被國際商業銀行發布報告「糾正」，真是糗到火星去了。

ANZ澳盛銀行經濟研究部門今（7）日發布台灣經濟即時分析報告。但看似是固定回應每月官方經濟統計的短評，就主計總處今天發布的6月消費者物價指數（CPI）提出觀點，實際上，該銀行在標題直接指出，「台灣的總體CPI，數據存在差異！」，而且該團隊還認為，這個差異可能會對政府部會、中央銀行在政策決策上「產生影響」。

每個國際金融集團內部都有自己的經濟研究小組，也會有銀行內部的經濟預測模型，目的是保有獨立客觀的觀點，避免一致採用各國官方資料，導致「garbage in, garbage out」的無效分析。澳盛銀經濟研究團隊此次就把台灣主計總處的CPI指數項下子指數進行重算，發現最後出來的數據竟然和主計總處公布的不一樣，而且回推過往的歷史資料也有同樣的差異問題。

澳盛銀行經研團隊指出，由於台灣主計總處公布的CPI指數已連續5個月為負值，跌破中央銀行設定0～2％通膨目標範圍的下限，依照正確的貨幣政策回應邏輯，央行應該是要降息，例如今年3月央行就作出官方利率調降25個百分點的作法，「CPI負值的現象一直延續到6月，難不成台灣央行需要一再降息？」

該團隊直指，「我們計算出的CPI下降幅度，比主計總處的官方版下降幅度要小！」，尤其重要的是，台灣經濟增長在疫情期間顯示出韌性，並勝過其他經濟體，科技行業、半導體行業的蓬勃發展，對台灣的「科技型經濟」帶來好兆頭，因此台灣央行根本不需要在第一季以外的其他時間繼續降息，保持現在的官方利率水準就足以因應。

(工商 )