如果有開車到宜蘭旅遊，這一幕應該會深深烙進腦海，由於是觀光景點，宜蘭民宿相當多，到宜蘭住特色民宿，也成為旅遊重點之一，不過位於國道5號羅東交流道附近，出現「宜蘭特色景象」，讓經過駕駛直呼「一個頭兩個大」。

到宜蘭放鬆度假，才剛下國道5號南下路段、宜蘭羅東鎮中山路一段附近，映入眼簾就是密密麻麻的路牌，多到不行的指標上，寫著民宿名稱、觀光工廠、餐廳店名，連知名蔥油餅店「也來湊一咖」，超密集的路標，讓路過駕駛無奈笑說「看到快崩潰」。

超多路牌讓駕駛笑嘆「來不及看」(圖片取自/新·路上觀察學院/Ming Chen‎攝)

由於這路口的紅綠燈僅50秒，根本看不完全部，網友狂虧「要先學會速讀」、「搞得我好亂啊」、「看的頭好痛」、「密集恐懼症發作」；不過也有許多宜蘭人表示，這景象是「宜蘭人的日常」，除了這裡還有很多地方也這樣標示，「歡迎來到宜蘭」、「只要有田，旁邊就會很多這種路牌」。

(中時電子報)