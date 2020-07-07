國外驚傳1起恐怖夫妻愛上人肉料理滋味，多次聯手抓捕高達數位女性，將她們打暈後殺害，吃完剩下的部份，還放進果汁機裡攪成肉汁做成罐頭，還甚至將罐頭分享給不知情的人食用，所幸經1名工人意外撿到手機後，恐怖人肉料理才曝光，警方後續也此對夫妻逮捕歸案。

1名工人某天下班回家途中，發現1支手機掉落地上，他撿起後嘗試著開機想通知持有人前來領取，卻意外發現手機裡頭有多個女子遭恐怖手法殺害，再行將其肢解與剝皮等殘忍手法，他嚇的趕緊拿著手機前去警察局報案。

經警方調查，影片當中遭慘殺的女人，正是員警調查已久的連續殺人案件，此案的犯人為1對夫妻，他們2位長期尋找落單女子，先設法將她們打暈後再殺害，事後將女子們放血、肢解及剝皮後食用，吃剩的部位再丟入果汁機裡製作肉泥，放置在容器中變成肉燥罐頭配主食享用。

令人驚訝的是，夫妻的其中一人因在校園餐廳裡上班，也曾多次將人肉罐頭加入到正要預備的菜餚裡混合煮製，估計全校師生已有一半早已吃下肚裡，所幸恐怖夫妻經工人的熱心舉報後，已由警方逮捕歸案並且正在進行起訴當中。

(中時電子報)