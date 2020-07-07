IHS Markit與美國供應管理協會（ISM）6月服務業採購經理人指數（PMI）顯示，美國服務業在解封後顯露回溫跡象，不過分析師警告，美國確診人數持續攀升，部分州重啟封城措施恐打擊服務業活動。

6日出爐的兩項調查皆顯示，服務業需求逐漸回穩，出口開始回升。企業裁員的速度減慢，部分公司開始招募員工。此外，價格指數上升亦反映需求回溫。雖然整體企業信心依然偏低，但調查的受訪者對經濟展望逐漸感到樂觀。

根據IHS Markit報告顯示，6月服務業PMI由37.5勁升至47.9，意味著美國服務業活動雖然持續緊縮，但縮幅已明顯緩和。數據在50之上代表擴張，低於50代表緊縮。

另據ISM公布，美國服務業PMI連續兩個月緊縮後，6月數據揚升至57.1，順利重返擴張軌道。

服務業約占美國經濟的三分之二，服務業活動回復熱絡，將為第三季經濟寫下好兆頭。《華爾街日報》調查經濟學家意見，預估美國第三季國內生產毛額（GDP）將擴張14.2％，一口氣扭轉第二季預期緊縮33.5％頹勢。

然而新冠肺炎疫情將左右美國的經濟成長前景。德州與佛羅里達等美國率先解封的州，確診人數攀升後，6月底又頒布新的防疫措施，對餐廳和酒吧營運設限。

此外，紐約、密西根和加州，也因為疫情升溫下令商家關閉。

IHS Markit首席企業經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，美國解封後商業活動回溫，不過初期的反彈仍然很有可能無以為繼。主管機關重新實施封城措施對抗第二波疫情，將是復甦動能的一大威脅，並可能讓經濟再跌入衰退。

ISM主席維斯（Anthony Nieve）表示，雖然6月服務業重返擴張，但仍然遠遠不及疫情前的水準。

(工商 )