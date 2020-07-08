日本1980年代一位學者的發現，不但鼓舞日本民心士氣，更把他的研究編入教科書。到了1990年，他的聲望達於頂峰；但是2000年，被發現一切都是假的，日本政府不但迅速刪除教科書內容，也讓日本該領域的研究倒退20年，這名學者最後住進精神病院，據說失去記憶，再也記不起過去的事情。

他就是「藤村新一」，日本業餘考古學者，1980年到2000年的20年之間，在日本發現多處舊石器時代遺址，出土大量文物，讓日本史前時代追溯到70萬年前，比北京猿人還要早20萬年。日本政府、學界、媒體心喜之餘，極力吹捧，還寫入教科書，他成為日本舊石器時代頂尖研究人員。

但是，就在2000年某一天，被一位記者拍到，藤村預先把一些石器埋到土裡，悄悄離去，隔天再到現場，向大眾宣布發現了舊石器時代文物。

事發之後，震驚日本，舉國譁然，根據《報橘》的報導，藤村最後不得已承認造假，讓日本舊石器時代僅能追溯到3萬年前，使得日本考古研究，倒退 20 年。

根據《維基百科》記載，2003年之後，藤村因為壓力過大，最後進住精神病院，謝絕訪客，據稱失去記憶，再也想不起過去的事情。

(中時電子報)