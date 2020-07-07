新北市政府擬於中和區民安街運動場興建「銀新生活城」，7日下午舉行公聽會，逾500民眾到場反對興建。（葉書宏攝）

新北市政府擬於中和區民安街運動場興建「銀新生活城」，7日下午舉行公聽會，逾500民眾到場反對興建。（葉書宏攝）

新北市政府擬於中和區民安街運動場興建「銀新生活城」，7日下午舉行公聽會，逾500民眾到場反對興建。（葉書宏攝）

新北市政府擬於中和區民安街運動場興建「銀新生活城」。（葉書宏攝）

新北市政府擬於中和區民安街運動場興建「銀新生活城」。（葉書宏攝）

新北市政府擬於中和區民安街運動場規畫興建「銀新生活城」，今（7日）下午舉行公聽會，逾500民眾到場反對甚至高舉白布條抗議，民眾情緒激動高喊「我們要大型運動場！」新北市衛生局副局長高淑真則盼民眾回歸理性探討、爭取雙贏。

據悉，該址原為國防管理學院操場，學院搬遷後操場改由中和區公所管理，開放給民眾運動休憩，面積約1.44公頃、全為國有土地。2019年8月獲國有財產署同意合作改良利用計畫，市府擬採BOT方式興建「銀新生活城」，作為長照、醫療、診所、運動休憩的全齡生活場域。

新北市議員陳錦錠、邱烽堯、張志豪等均出席公聽會，現場湧入逾500民眾，公聽會一開始張志豪即拋出變更議程，要求將時間回歸給現場民眾表達心聲。邱烽堯則呼籲，還是讓公部門將規畫案報告完後再進行理性探討。

在場民眾大聲抗議市府剝奪民眾運動權益，陳姓民眾痛批，「在場官員有誰住在中和？」綠地空間已經少之又少，難道沒有其他土地可規畫。張志豪表示，盼市府能夠尊重民意，重新檢討相關計畫，並將其他里長建議納入通盤考量。

「與民眾站在一起！」陳錦錠指出，了解中和民眾對於大型運動場、公園綠地的需求，將和其他議員們一起努力，要求市府納入民眾意見，再者，國有土地本來就屬於全民，應該依據民眾的需求及使用方式規畫，才能真正符合民眾期待。

(中時 )