民進黨的政治明星吳怡農批評漢光演習是做秀，引發議論。的確，歷來批評漢光都有，軍中也有此見。但近年已調整，多接近實戰，只是保留一點秀，讓國人理解國軍戰力，知道國防預算花到那裡。

例如，2018年漢光34號演習，外界亦批評蔡英文總統去清泉崗視導的反空降演訓，根本是場秀，不符戰場現實。軍方高層事後坦言，站在軍方立場「我們也不想做」，「但是不能不做」，這是為了向國人展現國軍戰力。

如果說漢光是秀，民進黨年年爭取參加，由美軍每兩年辦一次的環太平洋操演，更是一場海上大秀。既知是場國際秀，還硬往裡擠，豈不矛盾？

近幾任總統中，陳水扁非常重視漢光演習。他對軍事也有興趣，但什麼彈都打的結果，有次魚雷還差點跑上岸。扁任內最後1次漢光是24號，更是號稱漢光規模最大的1次，然而什麼彈都打的結果，不但脫離了演習想定，反被外界批評是煙火秀。

馬英九剛上任時，一度想把漢光改成兩年辦1次，而且不打實彈，但這又矯枉過正；後來，馬政府隨即恢復每年辦。蔡英文上任後，漢光愈來愈接近實戰，只是受限演訓場地，想做到完全逼真也不可能。

至於吳怡農質疑為何做登陸演習？事實上，軍中也爭論多年，如果不做登陸操演，台灣是防衛作戰，攻勢的陸戰隊應裁撤，最後定論，不裁，因陸戰隊戰力最強；蔡總統上任後，還抽掉66旅北上駐防，防衛首都，印證陸戰隊是天下第一旅。

(中時 )