83年前的7月7日是中華民族8年抗日戰爭的起點，這個圍繞「盧溝橋事變」而展開的民族國家生存戰爭，改變中國的命運與世界歷史進程。但因為「盧溝橋事變」的主體是當時的國軍與吉星文中將，加上抗日戰爭歷史亦多以國軍為主，因此盧溝橋雖是抗日戰爭史詩級的勝地，卻被中共官方冷落了數十年。許多到盧溝橋的大陸遊客只隱約知道「盧溝橋事變」，多數人的話題還是與百年前相同：「盧溝橋石獅子有幾隻？」

許多台灣知識份子到了北京，都會提議想去北京外河北宛平縣的盧溝橋，不少當地朋友大多感覺不到這些台灣來客對抗日戰爭勝地的激動情懷，因此常反問道：「去那兒幹嘛？數獅子？」對他們來說，盧溝橋是「七七事變」發生地，但不是什麼抗日的勝地，只是個老舊而缺乏修整的文化古物，因此最普羅大眾式的遊客反應就是「數石獅子」。

盧溝橋頭立有清乾隆皇帝御書「盧溝曉月」碑，也以此被列入「燕京八景」之一。（圖／網路）

盧溝橋建成於西元1192年，當時為金代皇帝完顏璟在位，至今已有800多年歷史，在盛行於西方的《馬可孛羅遊記》中曾被提及，因此西方也稱其為「馬可孛羅橋」。橋上東側橋頭左右兩側各有一隻伏地石獅，高0.9公尺，體長1.73公尺，重達3噸；西側橋頭則各有一隻伏地石象。橋東北立有乾隆御書「盧溝曉月」碑，碑身高3.66公尺，背面為盧溝橋詩，被列為「燕京八景」之一。

盧溝橋上兩側的望柱與橋頭華表上裝飾許多石刻獅子，大小姿態各異，數百年來傳聞石獅子數目數不清，成為此地最著名的話題。石獅子數目的說法有各種不同版本，主要是盧溝橋過去一直是交通要道，望柱上經常遭事故車輛撞毀，重新製作時就出現新舊差異。此外則是遊客不斷撫摸與酸雨腐蝕，石獅子的面目模糊不易辨認，這些因素都導致石獅子數目經常改變。

盧溝橋上有5百來隻石獅，經年受酸雨風化與遊客撫摸影響，表面毀損而難以辨認，數石獅子就變得更加困難。而在經過更換後，石獅子數目也會因而改變。（圖／網路）

早在明代《帝京景物略》中就有盧溝橋石獅子「數之輒不盡」的記載，古籍《人海記》中則記載盧溝橋有石獅子368隻。到了1960年代，大陸文物工作者按照編號的方法，盤點出485隻，但在1979年的複查中，又發現另外還有17隻，使得石獅子的總數增加為502個。不過這個數目仍是眾說紛紜，據盧溝橋當地文物工作者表示，盧溝橋上獅子已有數百年歷史，經過多次的整修更換，每次重新雕刻都會導致數目上的變化，每個數目能維持的時間不會太久，因此官方的數字也只是供參考，有興趣的遊客可以自己數數看，這是到當地旅遊的主要話題。若有一定的數字，就少了民間各種有關石獅數目變化多端的傳說，旅遊也少了一項文化趣味。

在大陸官方開始搶奪抗日戰爭的歷史詮釋權之際，台灣也走向放棄並自絕於中國近代史的方向，這段真實的歷史受兩岸官方的刻意扭曲，猶如盧溝橋上因風化而面目模糊的石獅。不過歷史自有其規律，就像毀損的石獅最後總是要被更換，扭曲歷史也期待它終究會走回正途。

(中時電子報)