根據經濟部最新統計，振興三倍券總預購人數已達 652.15 萬人，其中紙本預定比重突破 8 成，而數位綁定則不到2成；對此，財經專家「憲哥」賴憲政今(7日)就在中天《新聞深喉嚨》揭密為何有8成民眾選擇紙本三倍券的2大原因，直言：「老百姓不像你想的這麼笨啦！」

憲哥賴憲政在《新聞深喉嚨》揭密民眾為何大多選擇紙本三倍券的原因，「第一，你現在如果用數位的，你要先消費3千再送2千，心情就不爽了！為什麼？我要先消費3千拿你2千，紙本是1千塊給你換三張回來，心情感覺比較好。」

第二個原因則是紙本比較好用，因為替代效應。賴憲政說，老百姓雖然不像你想的這麼聰明，但也沒像你想的這麼笨，會想辦法私下換現金，他舉例：「現在一些有統一編號的商號，他們那些親戚五十朋友三十自己二十已經說好了，來來來賴教授你開一間店，我就拿去你那邊換就好了啊，對不對？你要抽多少沒關係我讓你抽，自己人不然算少一點，抽200好不好，3000換2800，不然3000換2700就好。」

而民進黨立委高嘉瑜也透露，自己問周遭的朋友，每個人都是領實體券，只有她是用手機綁數位。

(中時電子報)