高市地政局派工加緊抽水作業，新鳳山車站東側工地及地下道積水情形已解除。（高市府提供／林宏聰高雄傳真）

韓國瑜遭罷免後，網友屢次踢爆市政凸槌，代理市府繃緊神經，沒想到7日又傳出新鳳山車站工地嚴重積水，遭揶揄「這是溼地公園嗎？」、「登革熱又要回來了」；市府地政局趕緊派工赴現場抽水，晚間已完成臨時整地工作。

市府地政局指出，新鳳山車站東側土地是高雄市第85期市地重劃區範圍，施工積水區域是在鐵路地下化後，拆除鐵軌挖除道渣造成地勢低漥，且尚有1個地下道尚未拆除，經7月6日晚間大雨，導致暫時積水，地政局獲報後緊急請廠商抽水投藥，以預防病媒蚊孳生，並連夜趕工臨時整地完成。

地政局表示，該地下道拆除工程雖已發包，但因地下道鄰近重劃區外民眾住宅，等專業技師公會完成鄰房鑑定後，地下道拆除工程即可啟動。

另外，該處土地是車專用地，第85期市地重劃工程完工後將配回給參與重劃的公、私有土地所有權人，重劃區內曹公路以東的計畫道路已於6月底全數開闢完成，為避免再發生積水，並及早完成重劃開發，地政局已責成施工廠商加速辦理後續全面整地工作及拆除地下道。

(中時 )