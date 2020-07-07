宜蘭縣五結鄉一處農田水利溝渠遭塞滿垃圾，有網友將整個畫面PO上臉書社團，並痛批「圳溝不是24小時垃圾車」，許多網友看到髒亂景象後，紛紛留言「太誇張！」

一名網友在臉書社團「宜蘭知識＋」PO出多張照片，指出五結鄉孝威三路附近的溝渠遭人塞滿垃圾，除了有瓶瓶罐罐之外，還有保麗龍及垃圾袋等，髒亂不堪，讓這名網友痛批「圳溝不是24小時垃圾車」。

（圖／翻攝宜蘭知識＋）

照片曝光後，引來許多網友留言，「很多人這樣，家裡田在馬路旁，永遠有撿不完的垃圾」、「垃圾車這麼方便，丟河裡~合理嗎？到底在想什麼？」、「真的很糟糕」、「超扯.....我以為是第三世界國家」、「誇張至極」。

根據《自由時報》報導，宜蘭縣環保局獲報後，下午派員稽查，經檢視研判為家庭垃圾，並未發現個資資料，宜蘭縣農田水利會將於明日派員清汙，環保局也將繼續清查，若查獲丟棄廢棄物事證，將依法處以1200到6000元罰鍰。

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(中時電子報)