中信兄弟與桃猿今（7）日在桃園棒球場正面對決，為上半季王位正式進行最後交鋒，中信兄弟蘇緯達生涯第5發代打全壘打、3分炮逆轉戰局，終場中信兄弟9比7力克桃猿、拿下5連勝，封王魔術數字為「M3」。

中信兄弟派出6連勝的德保拉先發6被打7安打、失5分，不過，第6局中信兄弟逆轉攻勢，德保拉拿到7連勝；救援投手李振昌投1局無失分，連續11場救援成功。

桃猿先發洋投霸能投5.2局被10安打丟8分，吞下敗投，霸能連2周對戰中信兄弟都是慘遭毒手，2場比賽總共投10.2局被打19安、失17分。

此戰兩隊打到3局下，桃猿隊打者戰況「慘烈」，上壘者分別是陳晨威、廖健富皆是觸身球保送，猿隊攻占滿壘後，郭嚴文適時安打，攻得2分，後來林承飛再揮2打點安打，此局猿隊攻下5分。

4局上，中信兄弟陳子豪、黃鈞聲各有1打點，追回2分；5局上，中信兄弟再追1分，以3比5落後。戰局風雲變色是在6局上，代打張志豪打回1分、代打蘇緯達3分炮、生涯第五支代打全壘打，加上詹子賢2打點安打，中信兄弟以9比5逆轉。

8局下，桃猿一、二壘有人，林泓育、陳俊秀接連打出1打點安打，桃猿扳回2分，以7比9落後中信兄弟。

(中時 )