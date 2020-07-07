日本九州受到梅雨鋒面與濕暖氣流影響，連日暴雨不斷，各地相繼傳出河川氾濫等災情。以熊本縣為主的地區至7日晚間已有57人死亡，2人心肺機能停止，12人失蹤。

這場豪雨雨量驚人，且持續不斷，導致許多民宅都被豪雨淹沒或沖走，熊本縣內已有54人死亡。熊本縣的球磨村因球磨川河川氾濫，使1千432戶人家陷入孤立狀態，自衛隊員只能徒步救災，並挨家挨戶確認受災的狀況。

村內的老人院「千壽園」因淹水已造成14人死亡，加上其他村內的罹難者，球磨村的死亡人數增加到17人。

九州北部的大雨使福岡縣大牟田市至6日晚間8時淹水深達4公尺，該市的24小時降雨量達446.6毫升，創下觀測史上的最高紀錄。

日本國土交通省和福岡管區氣象台7日上午針對流經大分縣和福岡縣的筑後川，發出警戒程度5級的氾濫警報，並呼籲周邊自治體的民眾避難。筑後川7日晚間在大分縣日田市發生氾濫，附近的民宅也被孤立，有70多歲女性因住家淹水被大水沖走，目前行蹤不明。

熊本縣南部的災區因道路寸斷、通信網故障，無法掌握受害的狀況，目前自衛隊等救難隊員仍持續設法搜尋失蹤者。

日本氣象廳6日對福岡、佐賀、長崎3縣發出大雨特別警報，部分地區豪雨可能持續至8日，呼籲民眾持續嚴加戒備，切勿掉以輕心。

(中時電子報)