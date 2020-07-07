對於今日黨產會以勞軍捐款興建軍宅反批台北市捷運月票一事，婦聯會發出新聞稿，表示對於黨產會習慣性說謊相當無奈。黨產會的說法，既軍民不分又錯把馮京當馬涼，充滿自我催眠式的囈語，彷彿川普總統蓄意無視美國疫情蔓延，不斷吹噓自誇一般。

婦聯會表示，黨產會杜撰的勞軍捐故事婦聯會早已於107年10月4日聽證會時提出書面資料澄清，但殺紅了眼的東廠委員在上週釋憲言詞辯論時，竟然以（婦聯會等）「沒有可保護的信賴」正當化他們的追殺作為；如今又利用國家機器的地位，經御用記者再度傳播明知為不實的內容，其行徑猶如習慣性撒謊者，已經喪失分辨真偽的能力。

婦聯會再度指出，黨產會手中握有大量文書紀錄，本可輕易還原歷史真相，詎料仍一意孤行，意圖製造整肅民間團體的正當性。根據267頁白紙黑字的74次勞軍捐款分撥會議記錄，黨產會的說法至少有三點謬誤：

一、罔顧事實：勞軍捐款是民國四十年間開始的企業（非一般民眾）大規模愛國敬軍運動，由民間組織（各地進出口公會）會員代表大會決議捐贈及金額後，委由銀行於外匯結匯時代為辦理，在經由分撥的委員會決定使用分配。從開辦到結束，都經由各該組織決議，與政府稅捐截然不同。

二、蓄意誤導：74次分撥會議，是由各相關單共同議決此筆捐款的使用分配，與會者包括所有辦理相關業務的單位。黨產會特別有興趣的警備總部，係軍方辦理各種團體勞軍業務的單位；黨產會視為苦主的進出口同業公會，從記錄上看，既是捐款代表也是受分撥對象，辦理許多勞軍事項。

三、誇大金額：黨產會以先射箭後畫靶的方式，在106年7月12日調查報告中聲稱婦聯會收受勞軍捐款高達240億元。當他們取得分撥會議記錄後，仍罔顧婦聯會係受捐贈對象之一，在勞軍捐款中獲得分撥金額為65億元（實際到會為62億元）之事實，更無視該筆分撥金額，已在勞軍及興建5萬餘戶軍宅的計畫中動支使用完畢；至今仍以不同的錯誤金額羅織攻擊婦聯會。

婦聯會最後表示，在上週的大法官言詞辯論庭中，黨產會已被鑑定人定位為「民進黨附隨組織」，如今又罔顧手中的文件，先杜撰歷史，污衊台灣風雨飄搖年代的愛國敬軍運動，又引喻失義，拿一般民眾的千餘元捷運月票來比擬當年有組織大規模的勞軍及軍宅興建，這不是習慣性說謊，什麼才是習慣性說謊！這樣的自我催眠，絕經不起法庭依證據法則的檢驗。

(中時 )