美聯社報導指出，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）中鏢，確診新冠病毒。他稍早曾經出現發燒到高達38度的症狀。還和支持者說：「你們不能靠我太近」！
巴西是全球疫情第二嚴重的國家，僅次於美國。有「巴西川普」之稱的巴西總統波索納洛6日再度接受新冠病毒檢測，結果出爐顯示陽性，正式確診新冠。稍早，他戴著口罩告訴總統府外的支持者說：「你們不能靠我太近。」
波索納洛曾形容新冠肺炎只不過是「小感冒」，而且經常不遵守社交距離規定，他之前接受過3次新冠病毒檢測，結果均呈陰性。他6日表示，剛去過醫院，接受新型冠狀病毒採檢，又說檢驗報告顯示他的肺部「沒問題」。
但截至目前波索納洛本人未在社交媒體推特（Twitter）上確認此事。
根據最新統計，巴西確診人數已達1,643,539人，7日新增病例高達17,468人，截至7日統計已經有66093人因病喪生。
(中時 )
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