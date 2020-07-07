自從北捷「1280月票」政策上路已逾2年，台北市長柯文哲近日開始檢討，發現竟有人利用「吃到飽」坐到1萬元，下令調查月搭乘超過3000元旅客軌跡。對此，家庭醫學科醫師吳承羲就點出1280月票的最大缺失，那就是少了「實名制」。

吳承羲醫師在個人粉專《東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲》上分享近日1280月票爭議的看法，他表示，商家推定期票有一個好處：綁住忠實顧客、創造穩定、早期收款的金流。尤其以大眾運輸來說，它的成本是固定的，自然是希望愈多人搭愈好。不過這時候就要思考，「讓人無線搭乘的票價，賣多少錢算合理？」

吳承羲指出，所有市場定價的東西都一樣，「訂低了虧本、訂高了沒人買。」梢為計算一下1280元這數字，以每月上班日22天為例：若平均每天花超過60元，也就是單程30元以上，買月票就划算；或是除以30（天），每天只要花超過45元就划算。

吳承羲認為1280月票受眾主要為「每日定點移動的通勤族」。(資料照／黃世麒攝)

吳承羲表示，1280月票受眾主要為「每日定點移動的通勤族」，排除了當作少部分「捷運快遞」情形，他認為月票設計本身還有一個很大的缺點，那就是「沒有實名制」，畢竟無記名卡片可以轉讓借他人使用。吳承羲舉遊樂園、博物館年票為例：它不會限制你進出幾次，只要不妨礙其他人，你要每天都去也沒人管你。「但是不能借予他人使用，才合理。」

因此，當北捷發現有人坐到1萬元的情況發生，吳承羲提議應該改變策略：「提高定價」、「增加使用限制」（從無限吃到飽，變成有限吃到飽、例如一個月限量搭120趟），甚至是「取消／升級服務。」

至於說要不要調查旅客軌跡？吳承熙認為「該查，但是不用大張旗鼓講出來。」畢竟後台紀錄一看就知道了，例如短時間內大量多次進出某站，或者是當空中飛人，才剛從淡水出站，下一秒在新店進站。最怕的是出現程式漏洞，拿來供多人使用的營利行為、或是蓄意刷高站點人潮流量等。這應該可以很輕易發現。

(中時電子報)