大陸中央氣象台今天下午發佈今年首次暴雨橙色預警，湖北、安徽、湖南、江西、四川、貴州、浙江多地出現暴雨、大暴雨及特大暴雨，部份地區有雷暴大風等強對流天氣。（圖／大陸中央氣象台）

大陸中央氣象台今天下午發佈今年首次暴雨橙色預警，湖北、安徽、湖南、江西、四川、貴州、浙江多地出現暴雨、大暴雨及特大暴雨，部份地區有雷暴大風等強對流天氣。由於近月以來中央氣象台已連續一個多月發出暴雨特報，此次發出暴雨橙色預警後，大陸網友大驚：「現在才橙色暴雨預警，那這些天來下這麼大的雨都是什麼？」「下了這麼久暴雨，原來後頭還有更大的特大暴雨，看來一定會有大洪水」。

據大陸中央氣象台網頁公告，預計從7月7日20時至8日20時，江漢東部、江南北部、四川南部、貴州北部、雲南西部和東北部等地的部分地區有大到暴雨，其中，湖北東部、安徽南部、湖南北部、江西北部、浙江西部等地的部分地區有大暴雨，湖北東南部、江西北部、安徽南部等地局地有特大暴雨（250～280毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量40～60毫米，局地可超過80毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

中央氣象呼籲各地政府與民眾做好防範措施，切斷有危險地帶的室外電源，暫停戶外作業，做好城市、農田的排澇，注意防範可能引發的山洪、滑坡、泥石流等災害。

大陸微博上也快速轉發此一消息，有網友回應稱：「今年好像真是多災多難年，身在湖北的我已經不記得連續下了多少天的雨了，新聞上報導各處都在抗洪，馬路淹水、家裡進水、店舖漏水」，「湖北上半年抗疫，下半年抗洪，全年抗窮，湖北太難了」「安徽還暴雨呢，歙縣再下雨，都快變成亞特蘭蒂斯了，坐水裡考試啊」。

(中時電子報)