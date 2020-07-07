天真的小孩時常口無忌憚，不小心說出真心話，讓大人臉超黑。一名國小五年級男童在期末考的國語3個造句題中，「連開3槍」大掀媽媽糗事，整體還是一個完整的故事，就連老師看了都傻眼留下「媽媽看了會火冒三丈吧」，網友也笑翻兒子回去「災係啊」。

一名女網友在臉書「爆廢公社」PO出兒子的期末考考卷，只見三題15字以上的造句「義無反顧」、「不管...都...」、「沒有...也沒有...但...」，兒子發揮的淋漓盡致，用這三題訴說了一個完整故事，分別是「面對訴說媽媽的優點，大家都義無反顧告訴其他人，弟弟跟哥哥說『媽媽的優點當然就是那美麗的臉蛋啦』」

未料接下來兩題，兒子竟寫「哥哥又向弟弟說『胡說，不管媽媽有沒有漂亮臉蛋，都還是只能看出她那火辣的身材』，於是兩兄弟打了起來」；緊接著最後一題，兒子更是發揮才華，寫下「這時爸爸跳了出來大吼『媽媽沒有漂亮臉蛋，也沒有火辣身材，但她有著咄咄逼人的態度，所以別再打了』，說完便把兩兄弟分開」。

老師看完傻眼，留下「媽媽看了會火冒三丈吧」，媽媽看到後也崩潰PO網：「孩子啊～只是個造句，有必要讓媽媽中槍嗎」，網友看到也全笑翻：「好的，爸爸要完蛋了」、「爸爸要準備跪算盤了」、「這根本在寫作文吧XD」、「先為老爸默哀1秒」、「以後可以當作家了」、「問一句，爸爸現在還活著嗎」。

(中時電子報)