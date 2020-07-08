「斜槓生活」成為現代人工作的新形態，這樣的形態讓不少人從不同的工作中，發揮潛能創造出更多的價值與產能。位在台中市南區復興三路上的萬倍運彩行，是當地生意非常好的店家，負責經營運彩行的代理人張凱堯賢伉儷，就是過著令人響往的斜槓人生。

《時來運轉》夫婦檔因興趣經營運彩 成就斜槓人生

【就是愛運動 因緣際會經營起運彩】

張凱堯與許明珊夫妻檔的本業是保險經紀人業務，但他們同時也熱愛運動，長期維持打羽球的習慣，因親戚也在經營運動彩券，常常聊到經營運彩的種種樂趣，所以夫妻倆對這該領域並不陌生，加上有認識的經銷商朋友，因緣際會下便開啟了斜槓生活，展開經營運動彩券之路。

運用集資搭配預測單雙大小分，萬倍運彩行成功拓展新客源/中時電子報攝

夫妻倆平時的工作時間較為彈性，也因此行有餘力可經營運彩行，他們也本著經營保險業的初心，一切以「鄰里友好」為宗旨，和當地居民打成一片，平常日早上有NBA球賽轉播，彩券行會不定期舉辦早餐會，邀請里民一起來觀賞球賽，一方面活絡店內氣氛，同時提升投注彩券的意願。而在吸引客群部分，他們選擇推廣運彩最簡單的玩法「單雙」或「大小」，來拓展新的客源，讓新接觸運彩領域的朋友也能享受「買運彩、看比賽、更精彩」的樂趣。

萬倍運彩行在張凱堯和許明珊的用心經營下，深受居民喜愛，連當地長榮里的林政蒼里長也十分感謝他們對社區的關懷。而在銷售表現上更是亮眼，於2019年第四季榮獲績優名店表彰。擁有總公司的肯定與當地里民的好口碑，對夫妻倆來說，就是最暖心的鼓舞。

(中時電子報)